" Ho scelto il Milan perché mi volevano davvero tanto ". Esordisce così Noah Okafor , nuovo attaccante rossonero, che intervistato da Sky Sport nel ritiro negli Stati Uniti ha parlato della trattativa che lo ha portato in Italia: "Finalmente la scorsa settimana ho firmato. Sono veramente felice di far parte di questa squadra , è un club fantastico, davvero incredibile. L'anno scorso ci ho giocato contro e siamo rimasti in contatto. Ovviamente anche perché è una grande opportunità per me . Ho scelto il Milan perché mi piace il loro modo di giocare , i suoi tifosi, lo stadio, ogni cosa . Ho fatto questo step per crescere".

"Voglio vincere la Serie A. Con Leao c'è un'ottima amicizia"

Poi Okafor parla dell'amicizia con Leao: "Lo conosco da un po', abbiamo parlato circa un anno fa quando c'è stato uno Svizzera-Portogallo. Anche quando abbiamo giocato contro il Milan e ci siamo incontrati di nuovo al Mondiale, abbiamo instaurato un'ottima amicizia e adesso siamo nella stessa squadra. Non vedo l'ora di scendere in campo insieme a lui". In chiusura una battuta sugli obiettivi stagionali: "Io penso che un calciatore, se non vuole vincere, non è un calciatore. Se non vuoi vincere non sei un calciatore. Io do il massimo per vincere sempre, ogni tanto può capitare di perdere qualche partita ma serve per imparare. Io odio perdere, voglio vincere tutte le gare. Questa stagione abbiamo veramente una grande squadra, spero di vincere per la prima volta la Serie A".