13' minuti e gol per Vlahovic: 3-1 Juve sul Real

Proprio Dusan Vlahovic. L'uomo al centro del mercato (e dello scambio con Lukaku) firma il gol che chiude definitivamente i giochi ad Orlando, nell'ultima amichevole della Juve in terra americana. Il 9 bianconero - che ha esultato mostrando nome e numero della maglietta - è partito dalla panchina, entrato al 77' di gioco e messo il sigillo sul 3-1 della squadra di Allegri contro il Real Madrid. Uno scatenato Kean aveva aperto la gara dopo 50 secondi, la coppia tutta americana McKennie (assist) e Weah (gol, il primo con la Juve) aveva invece raddoppiato. Buona Juve in avvio, poi la crescita del Real: Vinicius accorcia sempre nel primo tempo prima delle tante chance per gli spagnoli, con una ripresa quasi interamente controllata dai blancos che, però, non trovano il pari.