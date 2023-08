Vlahovic-Lukaku, si lavora per ridurre distanza

I due club sono al lavoro per ridurre la distanza che c'è sul conguaglio economico. La Juventus valuta infatti Vlahovic circa 40 milioni in più dell'attaccante belga: si tratta per arrivare a un'intesa

Contatti continui, parti al lavoro

I contatti tra Chelsea e Juventus sono costanti. Seppur a fuoco lento, i due club provano a ridurre la distanza che ancora c'è sul tema relativo al conguaglio economico. La sensazione è che si voglia venire incontro a entrambe le esigenze: la conclusione dell'affare permetterebbe al Chelsea di trovare un'unica soluzione al problema Lukaku, prendendo un profilo giovane come Vlahovic rivendibile in futuro. I bianconeri, avrebbero dal canto loro, un giocatore esperto per provare a lottare sin da subito per lo scudetto, oltre a una cifra importante per il bilancio visti i mancati introiti della Uefa. La Juventus aspetta una mossa dal Chelsea, forte del fatto che in questo momento i bianconeri non hanno necessità di vendere il serbo, al contrario dei blues per cui il belga è considerato un esubero.