Il colpo di mercato messo a segno con l’americano Christian Pulisic, Redbird e gli affari con gli Stati Uniti, la sinergia con gli Yankees e poi la sua doppia veste di amministratore delegato e tifoso del Milan. In una intervista concessa a Eric Jackson su Sportico.com, per la rubrica ‘Business beyond the game”, l’ad del Milan Giorgio Furlani ha affrontato tanti temi che riguardano il club rossonero. A cominciare dall’acquisto dell’americano ex Chelsea: “Pulisic è stato acquistato perché è straordinario -ha raccontato in un inglese impeccabile Furlani- Al Milan serviva un calciatore come lui, siamo certi che farà la differenza. Lo ribadiamo: è per questo motivo che l’abbiamo preso. Poi ovviamente negli Stati Uniti è stato notato come acquisto, i numeri dell’e-commerce sono esplosi con lui, negli Usa il 90% delle maglie del Milan che vengono vendute sono quelle con il numero 11 di Pulisic. L’effetto è grande e lo sarà ancora di più. Ma noi siamo fortunati che sia con noi perché è un calciatore top e ci aiuterà a crescere ancora negli Stati Uniti. Ma non è stato acquisto per fare ricavi extra, piuttosto perché è forte. Questa è la ragione principale per cui Christian è al Milan”.