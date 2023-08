Sassuolo, pari a Wolfsburg. Atalanta sotto 1-4

Il Sassuolo senza Berardi pareggia a Wolfsburg, l’Atalanta ne prende 4 in casa dell’Union Berlino. In Germania anche Empoli e Verona, impegnate rispettivamente con Friburgo e Hedenheim. In corso il match tra il Newcastle di Tonali e la Fiorentina. Bologna in Olanda contro l'AZ Alkmaar. Alle 18 il Cagliari affronta il Brest, il Frosinone il Cosenza. Alle 18.30 per il Genoa test con la Cremonese. Alle 20.30 la Salernitana ospita l'Augsburg. Tutti i risultati e i marcatori

TUTTE LE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE 20 DI A