Prime parole in rossonero per Noah Okafor, presentato oggi alla stampa: "Scelto il Milan per la sua storia. Voglio raggiungere gli obiettivi che la società si è imposta"

A Milanello è la giornata di Noah Okafor, attaccante svizzero, presentato nel primo pomeriggio in conferenza stampa ai giornalisti e ai tifosi del Milan. Si parte dai primi giorni vissuti nel mondo rossonero: "Il primo incontro con la squadra mi è piaciuto molto. Ho avuto un infortunio al metatarso - come sapete - ho recuperato e ho fatto il mio primo allenamento con la squadra. Ho parlato con Pioli per la posizione che occuperò in campo: in un tridente, per esempio, ma vedremo... La sensazione è stata bellissima". Se c'è un giocatore che lo ha impressionato? "Tutti, ma soprattutto Giroud. Abbiamo parlato molto, insieme a Rafa. Ho riscontrato in loro grandi qualità. Saremo una squadra al completo. Non vedo l'ora di iniziare".