Calciomercato, le news di oggi in diretta

Primi passi della rivoluzione viola in attacco. Cabral è vicino al trasferimento al Benfica per 20 milioni di euro più 5 di bonus: la Fiorentina libera così spazio in attacco. I viola hanno chiuso per Nzola (oggi a Firenze per visite e firma, operazione da 13 milioni) e da mercoledì in poi stringeranno per Beltran del River Plate (circa 25 milioni).