In attesa della ripresa del campionato di Serie A, Juventus, Inter, Napoli, Atalanta e Roma saranno impegnate in amichevoli precampionato. Gli incontri saranno visibili in diretta su Sky e in streaming su NOW, il Napoli sarà trasmesso in pay-per-view

