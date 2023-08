L’attaccante argentino non prenderà parte all’amichevole in programma oggi alle 19 su Sky Sport Calcio per un leggero sovraccarico. Il capitano nerazzurro Rimarrà a lavorare alla Pinetina, ma non è in dubbio la sua presenza contro il Monza sabato 19 agosto, data dell’esordio in campionato

Lautaro Martinez non parte per Salisburgo dove l’Inter affronterà la squadra austriaca per un’amichevole in programma oggi, 9 agosto, alle 19 e in diretta su Sky Sport Calcio. L’argentino ha accusato un leggero sovraccarico e rimarrà a lavorare alla Pinetina. Non è comunque in dubbio la sua presenza per il match contro il Monza, esordio in campionato dei nerazzurri, previsto il prossimo 19 agosto.