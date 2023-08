Stefano Pioli è contento del Milan visto nel Trofeo Berlusconi contro il Monza, in particolare dai nuovi arrivati: "Sono soddisfatto dello spirito di squadra, sono arrivati giocatori giovani ma intelligenti, già formati e con esperienza. De Ketelaere? Ci aspettavamo di più, anche lui si aspettava di più.". Infine su Krunic: "Non ha mai sbagliato atteggiamento" Palladino: "Ci tenevamo a vincere per ricordare il presidente Berlusconi"

"Con Musah il centrocampo è completo"

Alcuni vizi dello scorso anno non sono scomparsi: "Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che costruiamo". L'attenzione però è tutta volta all'ambientamento dei tanti acquisti estivi, anche se non tutti sono stati utilizzati: "Sono arrivati giocatori giovani ma già formati e di esperienza, un periodo di adattamento sarà necessario ma c'è un'ottima base per il nostro calcio, i giocatori sono quelli giusti. Con Musah il centrocampo è completo, sono contento dei giocatori che ho, è un ottimo reparto. Ci sono tante soluzioni, mi piace come si stanno inserendo i nuovi, lo spirito della squadra è ottimo. Domani avremo un'altra amichevole per dare modo a tutti i giocatori di fare 90 minuti prima del campionato. Quando tutti saranno in forma potremmo tornare al 4231 con Pulisic trequartista e Chukwueze a destra. L'importante è che i giocatori siano intelligenti al di là se siano destri o sinistri, alti o bassi". E sulle voci di mercato che riguarda Krunic l'allenatore risponde così: "Ripeto, questo centrocampo per me è al completo. Secondo voi farei giocare un giocatore con la testa altrove? Rade da questo punto di vista non ha mai sbagliato"