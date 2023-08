A una settimana dall'inizio della Serie A Juve e Atalanta scendono in campo su Sky per un antipasto di campionato. Vlahovic verso una maglia da titolare con Chiesa. Dal 1' i nuovi Weah, ma anche Scamacca, Bakker e Kolasinac. Non convocato Pogba. L'amichevole dallo Stadio Dino Manuzzi di Cesena è live alle ore 20.30 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

IL PROGRAMMA DI TUTTE LE AMICHEVOLI DI A