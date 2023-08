L'assistente mondiale e il fuorigioco: "Che adrenalina sfidare la macchina"



Ciro Carbone, esperto assistente (o se preferite guardalinee) internazionale (in coppia con Giallatini era con Orsato al mondiale in Qatar) parla in esclusiva a Sky del momento più ricco di adrenalina per chi fa il suo mestiere in campo: quando una segnalazione (fatta o mancata) di fuorigioco su un gol viene rivista al Var dall'infallibile tecnologia del SAOT (il fuorigioco semiautomatico). "Passano pochi secondi ma per noi sembrano 2 ore… quando 'vinci con la macchina' c'è grande soddisfazione ma devi subito controllare l'entusiasmo e concentrarti sulla gara, hai fatto qualcosa di buono per la partita non per te"