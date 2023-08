Atalanta, i lavori in curva Sud ripresi dal drone

Procedono i lavori dello stadio dell’ Atalanta . Il club bergamasco ha pubblicato sui suoi canali social un video in time-lapse che, anche con le riprese effettuate da droni, testimonia l’avanzamento dei lavori di rifacimento del Gewiss Stadium . Lavori che all’indomani della fine del campionato erano infatti cominciati nella curva Morosini , che oggi è un cantiere a cielo aperto, ma diventerà esattamente come la curva Pisani . Soltanto, dal lato della curva Morosini si stanno costruendo i parcheggi sotterranei che durante la settimana (quando l’Atalanta non sarà impegnata sul campo) saranno fruibili dai cittadini, bergamaschi e non.

Atalanta, nel 2024/2025 impianto completato da 25mila posti

La consegna della nuova curva, che completerà uno stadio totalmente rinnovato da 25 mila spettatori, è prevista per l’inizio della stagione 2024-2025. Questo significa che per tutta la nuova stagione la squadra di Gasperini giocherà in campionato, in Coppa Italia ed in Europa League senza una buona fetta di tifoseria, con la capienza destinata a essere inevitabilmente ridotta: da 20mila a circa 16mila. L’unico spicchio della vecchia curva rimasto in piedi è destinato ad accogliere per i prossimi mesi le tifoserie ospiti: non più di 700 unità. I sostenitori della Dea dovranno invece portare ancora un po’ di pazienza. Per un anno ma ne varrà la pena perché poi Bergamo e l’Atalanta avranno uno stadio gioiello -e tra l’altro di proprietà- di cui andare fieri. Per continuare a distinguersi in campo, ma non solo.