Gilardino: "Abbiamo toccato con mano la Serie A"

Non è soddisfatto del risultato ma consapevole della difficoltà del campionato di Serie A. Alberto Gilardino commenta la pesante sconfitta del suo Genoa, in casa, contro la Fiorentina per 4-1: "Abbiamo toccato con mano la Serie A - dice - Conoscevamo la qualità della Fiorentina, non ci aspettavamo un inizio di gara così dove abbiamo fatto troppo poco per metterli in difficoltà". L'allenatore rossoblu auspica una reazione immediata per quelli che sono gli obiettivi del Genoa: "Noi dobbiamo fare un campionato diverso da quello della Fiorentina- spiega ancora - Per vedere il vero Genoa? Ci vorrà tempo anche se di tempo ce n'è poco. E' necessario cambiare atteggiamento, la voglia di crescere c'è soprattutto con i nuovi acquisti Messias e Malinovskyi".