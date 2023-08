Pioli: "Pulisic è un talento, Giroud vero leader"

"Pulisic grande talento, Giroud è un vero leader"

Il Milan ha fatto un mercato importante per essere competitivo ai massimi livelli in Italia ma anche in Europa: "Sono soddisfatto perché volevamo dei giocatori con certe caratteristiche e sono arrivati, sta nascendo un bel gruppo perché i vecchi hanno aiutato i nuovi, Pulisic è un talento e io lo sapevo, ero convinto di prendere un giocatore di grande qualità, è duttile, può ricoprire più ruoli, bene così ma sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tanto". Una nota di merito per Giroud: "E' un esempio, è un leader tecnico ma anche dal punto di vista degli atteggiamenti, è sempre disponibile a lavorare per la squadra e poi a finalizzare, è felice e questo è importante, non è più così giovane e dovremo farlo rifiatare, ma è un giocatore e una persona di spessore".