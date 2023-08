L'analisi del Club sulla nuova linea verde bianconera al termine della partita con l'Udinese. Marchegiani: "Cambiaso è lucido, ha le idee chiare e mi è piaciuto molto". Bucciantini: "Mi piace la personalità e il modo che ha di calciare la palla. Mi piaceva già in una squadra in difficoltà come il Genoa, sapeva dargli un senso. La Juve fa bene a crescere questi giocatori"