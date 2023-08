Si apre sabato 26 agosto, alle 18.30, il secondo turno di Serie A con Frosinone-Atalanta , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, e Monza-Empoli. La giornata si concluderà lunedì alle 20.45 con Cagliari-Inter. Le partite, dove seguirle in diretta, gli arbitri designati e i giocatori squalificati

Il secondo turno di Serie A si gioca da sabato 26 a lunedì 28 agosto. La giornata si apre alle 18.30 di sabato con Frosinone-Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, e Monza-Empoli, mentre la sera, alle 20.45, è la volta di Milan-Torino, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e Verona-Roma. Quattro le partite della domenica con Juventus-Bologna e Fiorentina-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 scendono in campo Napoli-Sassuolo e Lazio-Genoa. Il turno di campionato si chiude lunedì con Salernitana-Udinese alle 18.30 e Cagliari-Inter alle 20.45.