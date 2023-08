Sarà Antonio Rapuano a dirigere il big match della 3^ giornata tra Roma e Milan, in programma venerdì sera alle 20.45. Andrea Colombo per Napoli-Lazio, mentre l'Inter, impegnata domenica alle 18.30 contro la Fiorentina, sarà diretta da Matteo Marchetti. Giovanni Ayroldi per Empoli-Juventus, mentre a Luca Massimi va la sfida del Via del Mare tra Lecce e Salernitana.