Dove vedere Sassuolo-Verona

I numeri di Sassuolo e Verona

Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sei gare contro il Verona in Serie A; tuttavia, due delle tre più recenti sono terminate con un successo gialloblù. Nelle cinque sfide più recenti tra queste due squadre in campionato sono stati segnati in media 4,4 gol. Il Sassuolo ha sconfitto otto volte in Serie A il Verona e non ha mai ottenuto più vittorie contro una singola avversaria nella competizione – inoltre, tra le squadre affrontate più di sei volte nel massimo campionato solamente contro l’Empoli (58%, 7/12) i neroverdi vantano una percentuale di successi superiore rispetto al Verona (50%, 8/16). Nelle ultime quattro sfide tra Sassuolo e Verona al MAPEI Stadium in Serie A sono stati segnati in tutto 20 gol (media di cinque a partita): nello stesso periodo (a partire dal 2019/20) solo in Inter-Bologna al Meazza (5,3) si sono segnate in media più reti (minimo quattro confronti). Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime otto partite di Serie A, striscia aperta di gare senza successi più lunga tra le squadre attualmente nella competizione: escludendo le squadre neopromosse e retrocesse, dall’inizio dello scorso maggio i neroverdi sono la squadra che nella massima serie ha guadagnato meno punti (due) e soltanto l’Udinese (sei) ha segnato meno reti rispetto agli emiliani (sette, come il Verona). Il Verona viene da due successi nelle prime due giornate di campionato: gli scaligeri potrebbero centrare tre vittorie nelle tre sfide iniziali di una singola stagione di Serie A per la seconda volta nella loro storia dopo il 1984/85, torneo concluso con la vittoria del loro unico Scudetto.