Dove vedere Inter-Fiorentina in tv

I numeri di Inter e Fiorentina

La Fiorentina ha vinto l’ultimo match di Serie A contro l’Inter giocato ad aprile (0-1 al Meazza, rete di Bonaventura), dopo una serie di 11 risultati utili consecutivi dei nerazzurri (6 vittorie, 5 pareggi); è dal 2015 che la Viola non ottiene due clean sheets di fila contro la squadra milanese nel massimo campionato. Dal 2015 ad oggi la Fiorentina ha battuto l’Inter al Meazza ben tre volte in nove gare di Serie A (2 pari, 4 sconfitte): solo Juventus e Sassuolo hanno vinto più partite a Milano contro i nerazzurri nel periodo in campionato (quattro ciascuna). L’Inter ha vinto senza subire gol le prime due partite di questo campionato: la formazione nerazzurra non inizia un torneo di Serie A con tre vittorie nelle prime tre collezionando tre clean sheets dal 1966 – e in generale non chiude con la porta inviolata tutte e tre le prime gare di una stagione di Serie A dal 2003 (due vittorie e un pareggio). La Fiorentina non vince in entrambe le prime due trasferte stagionali di un campionato di Serie A dalla stagione 13/14 con Montella in panchina: anche in quel caso la prima fuori casa fu contro il Genoa e la seconda fu in terra lombarda (ma contro l’Atalanta). La Fiorentina vanta – insieme al Milan – il miglior attacco nei primi tempi di questo campionato (cinque gol ciascuna) e anche il miglior attacco in generale (sei reti). Inoltre la squadra viola ha segnato ben quattro reti nei primi 30 minuti di gioco, record finora nel torneo 23/24.