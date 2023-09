Serie A

Il Napoli cade al Maradona: a far festa è la Lazio di Maurizio Sarri che si ripete dopo il successo dello scorso anno. Finisce 2-1 in favore dei biancocelesti che trovano un gol per tempo con Luis Alberto e Kamada. Nel mezzo il momentaneo pareggio a firma Zielinski. Tutti i voti del match a cura di Riccardo Gentile