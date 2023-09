Serie A

Calcio e Finanza ha pubblicato la classifica dei 30 fischietti che hanno guadagnato di più nel corso dell’ultimo campionato (calcolata sui compensi lordi ricevuti per ciascuna partita tra campo, var, avar e quarto ufficiale - ma che non tiene conto dello stipendio fisso percepito da ciascun direttore di gara)

LE CIFRE PERCEPITE PER LA STAGIONE 2022-23

Ecco quanto guadagnano gli arbitri in base al numero di anni di attività in Serie A e in Serie B: