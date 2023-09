La Juventus ha trovato in Danilo il suo leader insostituibile: duttilità e importanza anche in fase offensiva fanno del difensore brasiliano una certezza della nuova squadra di Allegri. Ora è convocato con la Nazionale Brasiliana per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, obiettivo del giocatore

A Belem, sede del ritiro del Brasile , Danilo accoglie gli ultimi arrivati in ritiro: Neymar e Richarlison. Il Brasile si prepara ad affrontare la Bolivia per l’inizio delle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026 . Un obiettivo nella testa del difensore della Juventus che in nazionale è uno dei vicecapitani. Il prossimo anno c’è la Copa America, ma il Mondiale negli USA potrebbe davvero essere il suo ultimo grande evento.

Leader insostituibile nella Juventus

Il presente di Danilo dice invece che è uno degli insostituibili di Max Allegri. Una certezza nella Juventus, un leader che fa sentire il suo peso sia in difesa che in attacco. Gol pesanti, spesso decisivi. Duttile tatticamente sia a destra che a sinistra in difesa. E In caso di necessità, Danilo ha dimostrato di poter dare il suo contributo anche a centrocampo. Primo capitano straniero dagli anni 60 (l’ultimo fu Sivori), Danilo domenica sera ha omaggiato l’anniversario della morte di Scirea regalando la maglia con cui ha fatto gol al figlio. Cose da capitano, insomma. Cose da Danilo.