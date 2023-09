Una partenza così, in carriera, non l'aveva mai vissuta . Tantomeno nel Milan . Né quando era arrivato come alternativa ad Ibra prima di diventare presto titolare nell'anno dello scudetto, né la scorsa stagione quando al contrario, nonostante fosse il titolare designato, aveva iniziato con il freno a mano tirato .

Imprescindibile in rossonero e in Nazionale

I Milanisti lo amano, Deschamps non riesce a fare a meno di lui in nazionale. Nonostante il cambio generazionale rappresentato da Mbappe, Thuram e Kolo Mouani, Olivier continua ad essere il punto di riferimento li davanti, avendo segnato 8 gol in 15 partite da settembre 2022 a settembre 2023 considerando anche i 4 al mondiale. Se potesse, Pioli lo metterebbe in una teca. Sa che Giroud avrà bisogno di tirare il fiato ogni tanto nel corso del doppio impegno Champions/campionato ed è per questo che ha spinto tanto per avere il sostituto di Colombo. Jovic dovrà sgomitare però per avere spazio. Il francese, nelle gerarchie, non si tocca. Più invecchia, più gioca, più segna. La maglia da titolare per ora è sempre sua. L’Inter lo aspetta.