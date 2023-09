Doppia seduta per gli azzurri, con Rudi Garcia che non ha a disposizione i 15 giocatori convocati dalle nazionali. Solo otto elementi disponibili per l'allenatore francese, che aspetta rientrino tutti dai rispettivi impegni in giro per il mondo in vista delle prossime tre trasferte consecutive

La doppia di giovedì, durante la sosta. È il segnale di Garcia. Il tentativo di dare comunque un senso ai giorni più lunghi. Senza 15 Nazionali. Tre trasferte serie in calendario dopo la sosta: Genoa e Bologna di fila in campionato con in mezzo il Braga in Champions. La voglia di mettere mano aggiustando quel che non va. Equilibri, solidità. Soluzioni di gioco e crescita dei singoli. I gol presi e quelli sprecati: il 9% appena di percentuale realizzativa è una clausola di sbarramento alle ambizioni. Amata o maledetta, la sosta è così. Dipende dai momenti, dall’ultimo risultato. Dalle sensazioni…dai numeri. Garcia fa i conti. Aspetta rientrino tutti e soprattutto sani. Ha le sue idee e metodi. Ha dati e prospettive. Ha rassicurato De Laurentiis. Otto in tutto a disposizione a Castel Volturno; solo Juan Jesus dei titolari e i tre portieri. Però c’è Natan che si allena intensamente. Atteso, richiesto. Sta acquisendo passo e conoscenze. È quasi pronto. La sosta non ferma il Napoli.