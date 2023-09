Pulisic, la stella ritrovata. E dopo la sosta...

I rossoneri hanno il compito e la necessità di tornare a far brillare l'esterno offensivo americano. Se così sarà ci sono pochi dubbi che il Milan con Pulisic avrà chiuso uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni, e le premesse ci sono tutte. Pioli dopo la sosta lo avrà a disposizione solo per la rifinitura pre-derby dopo gli impegni con la nazionale americana: se starà bene giocherà anche con un solo allenamento in gruppo

Un'opportunità da cogliere. Per tornare ad essere la stella che tutti pensavano potesse essere e per il Milan che questa stella ha il compito e la necessità di tornare a far brillare. Se così sarà, ci sono pochi dubbi sul fatto che i rossoneri con Pulisic avranno fatto uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni. Le premesse ci sono tutte. SuperGol al debutto contro il Bologna, replica nella seconda contro il Torino, gol sfiorato contro la Roma. Oltre a questo, giocate di classe, numeri e prestazioni di livello. Non è un caso se il Chelsea per strapparlo al Borussia Dortmund lo pagò 64 milioni di euro, valutazione poi calata di anno in anno fino a consentire al Milan di chiudere l'affare ad un prezzo di saldo pari a 20 milioni più 2 di bonus.