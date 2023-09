De Ketelaere: "Flop al Milan anche per colpa mia"

Quell'espressione perennemente intimorita ha lasciato il posto ai sorrisi, le occasioni mancate davanti alla porta si sono tramutate in un gol alla prima giornata - il suo primo in A - e in un assist alla terza. Come se fosse iniziata una nuova vita per Charles de Ketelaere, di sicuro sotto il punto di vista calcistico, con la scelta di lasciare il Milan, incoraggiato anche dal club rossonero, per cercare riscatto e rilancio nell'Atalanta di Gasperini, un "mago" sotto questo punto di vista.

La gente vuole il gol

"Quando arrivi in un posto nuovo c’è molto da fare. Adattarti al paese, al sistema di gioco, alla lingua. Ma naturalmente, se al Milan non ha funzionato, è stata anche in parte colpa mia: non è stata la stagione che mi aspettavo, ma non me ne pento", ha spiegato in conferenza stampa dal ritiro del Belgio, che è tornato a convocarlo con la nazionale maggiore anche grazie alle buone prestazioni di questo inizio di stagione. "Non sempre ho raggiunto un alto livello, e entrare a partita in corso come spesso mi è successo non ha aiutato. Non sono un tipo esplosivo, mi sento meglio quando sono in campo per un periodo di tempo più lungo e posso entrare davvero nel flusso di una gara. Le critiche hanno fatto il resto: non leggo sempre i giornali, cerco di isolarmi. Ma comunque le senti e non resti indifferente. Non aver mai segnato è stato un problema: la gente chiede gol e assist, non guarda soltanto alla prestazione".