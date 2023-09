Dopo l'uscita dal campo per l'infortunio alla caviglia sinistra nel match tra Francia e Irlanda, l'attaccante rossonero ha parlato a La Gazzetta dello sport rassicurando tutti: "Sto già meglio, credo comunque di poterci essere per il derby"

Paura in casa Milan dopo l'infortunio al 25' di Francia-Irlanda per Olivier Giroud . L'attaccante, nel corso di una azione di gioco, ha appoggiato male il piede sentendo subito dolore. Pochi secondi dopo ha provato a continuare, prima di accasciarsi a terra e chiedere il cambio.

Al termine del match, Giroud ha però rassicurato tutto l'ambiente rossonero dando aggiornamenti sullo stato della sua caviglia a La Gazzetta dello sport: "Sto già meglio, ho sentito un dolore alla caviglia sinistra volevo continuare ma non ce la facevo. Credo comunque di poterci essere per il derby ". Commento anche da parte di Deschamps in conferenza stampa: "Ha avuto una distorsione alla caviglia, sentiva troppo dolore per continuare".

Giroud, che inizio in campionato

Una partenza così, in carriera, non l'aveva mai vissuta. Tantomeno nel Milan. Né quando era arrivato come alternativa ad Ibra prima di diventare presto titolare nell'anno dello scudetto, né la scorsa stagione quando al contrario, nonostante fosse il titolare designato, aveva iniziato con il freno a mano tirato. Nelle prime tre partite di campionato 2 gol il primo anno, soltanto 1 nel secondo e addirittura 4 in questo avvio, contando i rigori contro Bologna e Roma. Appena 52 minuti di media gol. Olivier Giroud bomber senza tempo. La carta d’identità evidentemente lo carica e lo responsabilizza. Niente male per uno che il prossimo 30 settembre raggiungerà con scioltezza i 37 anni.