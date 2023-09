Gol e prime volte per Thuram. Aspettando il derby…

La prima volta non si scorda mai. Se poi sono due prime volte nella stessa settimana diventa tutto più magico. Marcus Thuram segna il primo gol con la sua Francia nella stessa settimana in cui ha realizzato la prima rete con l’Inter. È un periodo fantastico per il figlio di Lilian che infatti regala sorrisi entusiasti. Meglio di così non poteva cominciare. 3 vittorie consecutive, sempre titolare, buon feeling con Lautaro e tanti rifornimenti dagli esterni, Dimarco e Dumfries. A proposito anche l’olandese sta volando: 3 assist e palma di migliore in campo nella vittoria contro la Grecia. Denzel sta crescendo molto nei cross e la competizione con Cuadrado sembra esaltarlo.