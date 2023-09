Il Lecce in apprensione, anche se moderata, per le condizioni di Nikola Krstovic, una delle sorprese di questo inizio di campionato. L’attaccante montenegrino, autore di due reti nelle due partite finora giocate in Serie A, è stato infatti costretto a uscire in barella al 31’ del secondo tempo della sfida vinta 2-1 dalla sua Nazionale contro la Bulgaria per un problema apparso non subito chiaro, almeno in campo. Il giocatore del Lecce si è accasciato sul terreno di gioco (pochi minuti prima aveva subito un colpo al ginocchio ma non è sembrata quella la causa della sua sostituzione) ed è stato assistito per diversi minuti dai sanitari accorsi in campo. Il giocatore, visibilmente sofferente, è stato poi caricato su una barella e portato fuori dal terreno di gioco tra gli applausi di tutto il pubblico di casa, già conquistato dopo il gol segnato contro la Lituania.