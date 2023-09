Scelto e voluto da Pioli, Reijnders, nelle prime tre partite di campionato non ha saltato neppure un minuto, risultando sempre tra i migliori. Un dato positivo per i rossoneri in attesa del derby

Origini, forza e poi… Il terzo indizio che vorrebbe dire successo garantito, è già nella testa dei tifosi del Milan , che c i hanno messo poco a riconoscere il talento di Power Reijnders e da sabato potrebbero collocarlo nella sfera degli intoccabili. Perché un gol nel primo derby vale un ricordo per sempre, soprattutto se si considera che l’impresa non è riuscita nemmeno a Van Basten, neppure a Gullit e Rijkaard: i campioni che papà mostrava al piccolo Reijnders in video accompagnati da racconti, gli stessi che hanno spinto Stam a scegliere il Milan dopo la Lazio, rifiutando l’Inter e la Juventus. E’ proprio lui, il gigante, l’unico olandese nella storia del Milan ad aver segnato alla sua prima in un derby a San Siro: erano i quarti d’andata di Champions League del 2005.

Sempre titolare nelle prime 3 di campionato

Sarebbe curioso vedere oggi il difensore perfetto contro un interprete ideale del calcio moderno, che – per dirla come Pioli - sa occupare gli spazi con intelligenza e liberarli per gli inserimenti dei compagni. Sarebbe divertente vedere la qualità e la rapidità del 25enne tutto sorrisi contro i muscoli e la grinta che ha intimorito tanti avversari attraverso lo sguardo imperturbabile. Scelto e voluto da Pioli, Reijnders nelle prime 3 di campionato non ha saltato neppure un minuto, risultando sempre tra i migliori. 70 ne ha giocati in tutto tra Grecia e Irlanda, vincendole anche grazie agli assist di Dumfries. Loro sì saranno contro per davvero, tra pochi giorni. E sulla strada, Reijnders potrebbe trovarsi anche De Vrij. Stesse origini, un derby in palio.