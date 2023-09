Il testosterone e il doping

Per doping si intende l’uso di farmaci vietati che modificano i parametri fisiologici e migliorano artificialmente le prestazioni sportive. L’assunzione di steroidi anabolizzanti (fra cui il testosterone) è proibito nell’attività agonistica sia in allenamento sia in gara. Questo perché l’abuso, al di fuori dei dosaggi usati per il trattamento di malattie, può produrre gravi effetti collaterali: impotenza sessuale, inibizione della funzione riproduttiva, ipertrofia cardiaca, patologie al fegato, aumento dell’aggressività e altre alterazioni del funzionamento del sistema nervoso centrale. Secondo uno studio americano, fra gli effetti collaterali a lungo termine ci sarebbero anche il rischio di ictus e di cancro alla prostata. Nell’organismo, il testosterone assunto risulta indistinguibile dal testosterone naturale. Tuttavia, se vengono rilevati livelli di superiori ai parametri fisiologici, esistono misurazioni scientifiche (il rapporto fra testosterone ed epitestosterone) che sono indicative dell’abuso di testosterone.