L'emozione del ritorno e l'entusiasmo dei tifosi alla sua presentazione, poi l'infortunio negli Stati Uniti e il lungo calvario che gli ha fatto saltare tutta la prima parte di stagione. Finalmente l'esordio nel derby con il Torino, ma prima del Friburgo il ritardo in ritiro e la mancata convocazione da parte di Allegri: per Paul Pogba è stata un'annata fin qui particolarmente complicata. In attesa di scrivere il finale, riviviamo tutte le tappe della stagione del centrocampista

