Caso Pogba, la giornata in tempo reale

Dopo l'annuncio della positività del centrocampista francese al testosterone a seguito di un controllo al termine della prima giornata di Serie A, Pogba è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping. Il bianconero ha tre giorni di tempo per chiedere le controanalisi; nel frattempo, essendo sospeso, non può allenarsi.