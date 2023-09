Archiviata la Nazionale, è già tempo di ripensare al campionato, con la quarta giornata che offre lo scontro in testa alla classifica tra le due squadre di Milano, Inter e Milan. Bergomi non crede che la fatica possa essere un fattore: "Le partite con le nazionali danno energie e c'è tempo per recuperare, forse solo gli americani come Lautaro e Pulisic possono tornare stanchi". Caressa: "Giroud può essere un'assenza pesante, interessante sarà la posizione di Calabria"