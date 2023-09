L'ad nerazzurro ha affrontato diversi temi a margine del 'Premio Gentlemen', a partire dal rendimento di Frattesi, grande protagonista in Nazionale: "Siamo felici sia con noi, il suo desiderio di vestire nerazzurro è stato determinante". Sullo stadio di proprietà: "Oggi è stata una giornata importante, speriamo possiamo avere presto la nostra casa". Chiusura su Pogba: "Professionista serio, spero che la sua vicenda serva da monito per altri calciatori"

Dall'attesa per il derby contro il Milan all'evolversi delle operazioni per lo stadio di proprietà . Poi parole di elogio su Davide Frattesi , il colpo più importante del mercato estivo e grande protagonista in Nazionale, e un pensiero sulla situazione che vede protagonista Paul Pogba , risultato positivo a un controllo antidoping. Tanti gli argomenti trattati dall'amministratore delegato dell'Inter , Giuseppe Marotta , che ha parlato a Sky Sport 24 a margine del 'Premio Gentlemen'.

La temperatura sale, mancano solo tre giorni al derby con il Milan: cosa si aspetta?

"Intanto che sia un bellissimo spot per il mondo del calcio e per l'Italia. Sicuramente il derby ha sempre un sapore particolare, è una stracittadina in cui, al di là di quello che viene vissuto in campo, la cosa bella è il confronto che viene vissuto in maniera amichevole dalle tifoserie. Un confronto fatto di coreografie, colori, che lascia sempre qualcosa che non si può dimenticare. Mi auguro certamente che ci sia una prestazione lusinghiera da parte nostra, anche se siamo in un momento di inizio campionato per cui è molto difficile stilare valutazioni e pronostici".

Quanta soddisfazione c'è nel vedere il colpo di mercato più importante dell'Inter nella scorsa estate, Frattesi, giocare una partita di così grande livello con la Nazionale? Saranno 'problemi' per Inzaghi?

"La soddisfazione sicuramente è data dall'essere italiano e dall'aver visto una squadra vincere meritatamente a San Siro. Poi è normale che il fatto che nell'undici iniziale ci fossero quattro interisti sottolinea come l'Inter stia seguendo un modello diverso rispetto al recente passato, creando uno zoccolo duro di italiani che credo sia propedeutico per raggiungere certi obiettivi. Questa è una squadra che vogliamo rafforzare ancora di più proprio come modello e siamo molto contenti. Per quanto riguarda Inzaghi, sta dimostrando con il tempo di essere un bravo allenatore e sicuramente la sua esperienza, iniziata ormai due anni e mezzo fa, sta dando degli ottimi risultati e ciò fa pensare che il futuro non possa che essere migliore".