Il Napoli ritrova i suoi nazionali e Garcia può iniziare a preparare la sfida al genoa. In attacco, con Osimhen e Kvara, si contendono una maglia Raspadori, Lindstrom ed Elmas

Segnali di Elmas. E non è fumo, ma grande sostanza. La sosta per le nazionali restituisce a Garcia un giocatore che vuole far di tutto per metterlo in difficoltà nelle scelte future. 90 minuti splendidi contro l’Italia, ripetuti anche a Malta con il gioiello del destro che ha sbloccato la partita.

Il bilancio dei nazionali Primo gol stagionale per Elmas, uno che l’anno scorso ne ha segnati 6 in 36 presenze con Spalletti. E che invece finora con il Napoli il campo lo ha visto pochino. 14 minuti a Frosinone, 7 con il Sassuolo, poi stop. O con la Lazio. Nel finale gli è stato preferito Lindstrom, appena arrivato. Lui con la Danimarca ha giocato meno. 117 minuti totali. Oltre 70 di puro divertimento contro San Marino, e un tempo in Finlandia. Ora potrà perfezionare il suo ambientamento italiano. approfondimento Il bilancio di tutti i nazionali della Serie A