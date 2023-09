La notizia del giorno da Milanello riguarda Giroud che si è allenato in gruppo ed è definitivamente recuperato per il derby di sabato dopo le sensazioni positive degli ultimi giorni. Hanno lavorato in gruppo anche Pulisic e Musah. Unico a parte Kalulu, che con ogni probabilità sarà out. Nel video le ultime da Peppe Di Stefano

