Immobile punta la Juve: vuole il gol con una big

Mettiamola così. Vederlo in panchina per 90 minuti contro l’Ucraina a Sarri non sarà dispiaciuto poi molto. Un pensiero in meno quando all’orizzonte ci sono prima la Juve e poi l’Atletico Madrid. Arrivano le grandi sfide, ha bisogno delle grandi firme. Immobile quest’anno andrà gestito si dice: vero, ma ci si penserà più avanti, non certo nei prossimi 180 minuti. L’attaccante è rimasto sorpreso dall’esclusione di martedì ma in azzurro ha ritrovato il gol e anche la fascia di capitano. Bilancio accettabile, soprattutto perché è arrivata la conferma che le sue condizioni fisiche sono eccellenti. La stagione sua e della Lazio passano inevitabilmente anche da qui, ricordando gli affanni degli ultimi mesi condizionati dai tanti problemi fisici. Anche per questo l’anno scorso non è mai riuscito a mettere la propria firma in uno scontro diretto, qualcuno è stato anche costretto a saltarlo ma è una macchia che vuole cancellare il prima possibile e il calendario gli offre subito un’altra chance.

L’ultimo sorriso della Lazio in casa della Juve datato ottobre 2017 l’ha regalato lui con una doppietta in appena 7 minuti. Altri tempi e altra Lazio per quella che al momento rimane la prima e unica vittoria dei biancocelesti allo Stadium. Servirebbe un aggiornamento. Magari col supporto di chi contro i bianconeri ha un conto in sospeso. Felipe Anderson, il fedelissimo di Sarri. Grandi numeri nelle sue 101 partite consecutive in biancoceleste ma mai un gol o un assist contro la Juve. Insegue una prima volta che avrebbe anche un sapore speciale: per brindare ad un rinnovo di contratto ormai solo ai dettagli.