Inter-Milan senza Kalulu . Dopo i dubbi degli ultimi giorni in seguito a un problema fisico, ora è anche ufficiale . Per il difensore, la diagnosi dopo la risonanza alla quale si è sottoposto, è di una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra . Per lui nuovi esami tra circa una decina di giorni.

Verso Inter-Milan, le probabili formazioni

Con l'assenza di Kalulu, con il difensore che sarebbe sceso in campo al fianco di Thiaw data la squalifica di Tomori, Pioli ha gli uomini contati in difesa. Ci sarà Kjaer con il tedesco, mentre sulle fasce agiranno Calabria e Theo Hernandez. Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders in mediana, mentre il tridente d'attacco vedrà Pulisic, Giroud e Leao provare a impensierire la difesa nerazzurra. Molti meno dubbi invece per Simone Inzaghi, che davanti a Sommer schiererà Darmian, De Vrij e Bastoni. Nonostante la doppietta in Nazionale, probabile panchina per Davide Frattesi: a centrocampo Dumfries e Dimarco sugli esterni, nel mezzo spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti, Thuram con Lautaro Martinez.