derby

Nonostante i tentativi di recupero, Kalulu non sarà disponibile per il derby: per il difensore lesione al retto femorale. Per Pioli scelte obbligate: al suo posto Kjaer, vista anche la squalifica di Tomori. Inzaghi sceglie la strada della continuità. Resta inizialmente fuori fra i nerazzurri Frattesi nonostante la doppietta con la maglia della Nazionale. De Vrij favorito sul rientrante Acerbi in difesa LA CONFERENZA PRE-DERBY DI PIOLI - INZAGHI, LA CONFERENZA LIVE