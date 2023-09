Dopo il successo sulla Lazio, Allegri è soddisfatto per l'atteggiamento dei suoi ma predica calma: "Stiamo trovando l'equilibrio; anche il gol preso è stato un buon test per la squadra. L'obiettivo resta quello di arrivare tra le prime 4". Sull'intesa del suo tandem d'attacco: "Cresce perché Chiesa gioca più vicino a Vlahovic. La Champions? Mi toccherà guardare le partite; prima le giocavo..."

È un Allegri soddisfatto quello che esce dallo Stadium con i tre punti e la vetta della classifica, anche se provvisoria, in tasca. “Sono contento della prestazione, della vittoria ma soprattutto dell’atteggiamento del gruppo. Sapevamo che non dovevamo scatenare in velocità la Lazio, siamo stati uniti e compatti quando loro hanno preso possesso del campo, e non abbiamo concesso niente. Stiamo crescendo anche tecnicamente e stiamo trovando l’equilibrio che serve dentro alle partite. La squadra sta capendo quando c’è da alzarsi e pressare e quando c’è da difendere. Manca un po’ di cattiveria sotto porta? Sì, potevamo andare sul 3-0 con Rabiot, poi il gol preso è stato un buon test per la squadra perché non ci siamo scomposti”.

"Inter, Napoli e Milan sono superiori"

Eppure, Allegri continua a "volare basso", ribadendo quale sia il vero obiettivo stagionale: "Non dobbiamo pensare a grandi cose, la strada è lunga. L’obiettivo è entrare tra le prime 4, poi vedremo. Paradossalmente siamo sopra alla media: Inter, Napoli e Milan sono superiori a tutte le altre, noi dobbiamo cercare di restare agganciati. Oggi era importante perché era uno scontro diretto. Tutta la squadra si è comportata bene perché voleva la vittoria".