Un gol nel doppio confronto di Champions, una doppietta nel più recente 5-1. Se c'è un uomo copertina di questi derby di marca nerazzurra quello è Henrikh Mkhitaryan, decisivo a suon di gol e non solo nelle ultime sfide col Milan. Nel big match della 4^ giornata c'è anche la firma nel recupero di Frattesi, partito però inizialmente dalla panchina perché davanti c'è, appunto, l'armeno. "Che corre come un treno" per richiamare un motivetto caro ai tifosi nerazzurri e che sta facendo impazzire i suoi compagni di squadra per le sue prestazioni.