Mkhitaryan: "L'obiettivo è la seconda stella"

L'armeno è stato l'assoluto protagonista del derby con una doppietta: "Siamo felici, poi non importa se segno io, conta vincere. Non cambia se titolare o no, l'obiettivo è la seconda stella. Maggiore consapevolezza? I nuovi hanno capito subito cos'è l'Inter". Per i nerazzurri 4 dei 5 gol sono arrivati da giocatori presi a parametro zero

Una goleada difficile da pronosticare, con le due squadre che erano appaiate a punteggio pieno in testa alla classifica alla vigilia. Un 5-1 nel derby su cui c'è la firma dell'allenatore, dei giocatori e di Beppe Marotta: 4 dei 5 gol, infatti, sono arrivati da giocatori presi a parametro zero, più quello di Frattesi, anche lui approdato in nerazzurro a costi contenuti (6 milioni per il prestito) ma su cui poggia un obbligo di riscatto a 27 più 4 di bonus da esercitare la prossima estate. Un derby a costo zero, la cui copertina se la prende Henrikh Mkhitaryan, mattatore dell'incontro con una doppietta e una prestazione straordinaria che ha contribuito al trionfo dell'Inter. "Siamo molto felici, specialmente io - ha raccontato l'armeno a Dazn -. L'importante non è che ho segnato, ma che abbiamo vinto. Abbiamo iniziato benissimo la stagione e vogliamo dare continuità. Con i nostri tifosi si può fare tutto, volevo ringraziarli per il sostegno che hanno dato per queste partite e per i derby dell'anno scorso. Dobbiamo andare avanti tutti insieme e poi vedremo alla fine che succederà".