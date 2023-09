La firma della coppia e gli intoccabili

7 dei nove gol realizzati dalla Juventus portano la loro firma. L'attaccante serbo sembra aver ritrovato la brillantezza dei tempi della Fiorentina. Due gol bellissimi soprattutto il primo dopo una manovra corale della Juventus, e la conclusione di controbalzo. Di potenza il secondo dopo un lancio di McKennie. In mezzo il gol di Chiesa dopo una percussione dello statunitense che è stato protagonista in tutte e tre le reti della Juventus. Di certo è stato tra i migliori in campo. La Juventus cresce, cresce nella qualità del gioco e cresce nelle individualità. Complice probabilmente la continuità che sta dando Allegri che per la prima volta da quando è tornato ha schierato per due partite di fila gli stessi uomini di movimento. A volte vedremo alternanza tra Gatti e Alex Sandro, sulle corsie esterne tra Miretti e Fagioli, ma al momento questo 11 è quello che gli dà maggiori garanzie. Con alcuni intoccabili da Bremer a Danilo da Locatelli a Rabiot ma soprattutto Vlahovic e Chiesa, che dopo un anno passato più in infermeria che in campo sono tornati a brillare