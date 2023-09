Accardi: "Colpa di tutti, rifletteremo su Zanetti"

Dopo il ko fragoroso di Roma, ha parlato il ds Accardi: "Zanetti non è l'unico responsabile, faremo delle riflessioni ma non è detto che non sarà più lui l'allenatore". L'Empoli resta ultimo in classifica a zero punti, con 0 gol fatti e ben 12 subiti in 4 giornate

L’Empoli riflette sul futuro di Paolo Zanetti, dopo lo 0-7 incassato all’Olimpico contro la Roma. L’allenatore dei toscani a fine gara non ha rilasciato interviste, al suo posto si è presentato il ds Pietro Accardi, che ha fatto un primo punto sulla posizione di Zanetti: “Faremo sicuramente delle riflessioni ma questo non vuol dire che Zanetti non sarà più l’allenatore -le parole di Accardi- In questo momento non c’è solo un responsabile, lo siamo tutti per questo inizio di campionato, me compreso. Chiaramente dopo una prestazione del genere ci sentiamo molto vicini ai tifosi, c’è rammarico per loro che sono venuti numerosi per sostenerci e lo hanno fatto fino alla fine”. Dopo il ko di Roma, l’Empoli resta all’ultimo posto della classifica, con zero punti, ancora zero gol segnati e ben 12 reti subite in sole 4 partite.