Dove vedere Pisa-Bologna

I numeri di Pisa e Bologna

Il Pisa ha vinto solo una delle sette sfide di Serie A contro il Bologna (1N, 5P): 1-0 il 9 settembre 1990, con un gol di Lamberto Piovanelli. Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide tra Serie A e B contro il Pisa, subendo soltanto un gol nel parziale, il 4 aprile 1993 nel torneo cadetto; nello stesso parziale, i rossoblù hanno realizzato sette centri. Il Pisa ha vinto solo una delle otto gare casalinghe tra Serie A e B contro il Bologna (4-0, il 17 febbraio 1985, in Serie B), a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte; inoltre, nelle ultime tre partite tra Pisa e Bologna in casa dei toscani, considerando queste due competizioni, è stato segnato solo un gol. Il Pisa ha conquistato soltanto una vittoria in 26 giornate di questa Serie A: i nerazzurri non ne avevano mai registrate così poche a questo punto del torneo. Il Bologna ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di quattro sconfitte consecutive. Il Pisa è l'unica squadra che non ha vinto alcuna partita nelle ultime 15 giornate di Serie A (6N, 9P), periodo nel quale ha raccolto soltanto sei punti: almeno tre in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo. Il Bologna ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 11 trasferte di campionato (22 centri nel periodo, per una media di 2 a incontro) e solo una volta nella sua storia è andato a segno in 12 gare esterne consecutive in una stagione di Serie A, nel 1953/54.