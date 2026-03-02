Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Pisa-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita tra Pisa e Bologna della 27^ giornata di Serie A si gioca lunedì 2 marzo alle 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Pisa-Bologna in tv

La partita Pisa-Bologna valida per la 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 2 marzo alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Pisa e Bologna

Il Pisa ha vinto solo una delle sette sfide di Serie A contro il Bologna (1N, 5P): 1-0 il 9 settembre 1990, con un gol di Lamberto Piovanelli. Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide tra Serie A e B contro il Pisa, subendo soltanto un gol nel parziale, il 4 aprile 1993 nel torneo cadetto; nello stesso parziale, i rossoblù hanno realizzato sette centri. Il Pisa ha vinto solo una delle otto gare casalinghe tra Serie A e B contro il Bologna (4-0, il 17 febbraio 1985, in Serie B), a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte; inoltre, nelle ultime tre partite tra Pisa e Bologna in casa dei toscani, considerando queste due competizioni, è stato segnato solo un gol. Il Pisa ha conquistato soltanto una vittoria in 26 giornate di questa Serie A: i nerazzurri non ne avevano mai registrate così poche a questo punto del torneo. Il Bologna ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di quattro sconfitte consecutive. Il Pisa è l'unica squadra che non ha vinto alcuna partita nelle ultime 15 giornate di Serie A (6N, 9P), periodo nel quale ha raccolto soltanto sei punti: almeno tre in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo. Il Bologna ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 11 trasferte di campionato (22 centri nel periodo, per una media di 2 a incontro) e solo una volta nella sua storia è andato a segno in 12 gare esterne consecutive in una stagione di Serie A, nel 1953/54.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Pisa-Bologna

guida tv

La partita tra Pisa e Bologna della 27^ giornata di Serie A si gioca lunedì 2 marzo alle 18.30 e...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, lunedì 2 marzo, si scende in campo per la 27^ giornata di Serie A. Alle 20.45 in campo...

Gasp: "Deprimerci? Siamo quattro punti avanti"

Serie A

L'allenatore della Roma analizza il pari in rimonta subito contro la Juve: "E' ovvio che ci è...

Spalletti: "Il quarto posto? Faremo gran finale"

Serie A

L'allenatore della Juve commenta il pari contro la Roma conquistato in rimonta che mantiene viva...

Chiellini ‘conferma’ Spalletti alla Juve

Serie A

Il dirigente juventino ha parlato nel pre partita di Roma-Juve, ‘confermando’ l’allenatore anche...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE