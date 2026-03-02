La partita Udinese-Fiorentina, valida per la 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 2 marzo alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Vanessa Leonardi. Dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo.

I numeri di Udinese e Fiorentina

La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sei gare contro l'Udinese in Serie A (1N, 1P) e, dopo i successi di maggio e dicembre 2025, può registrare tre successi consecutivi contro i friulani per la prima volta dal 2018 (quattro in quell'occasione). L'Udinese ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1V): tante sconfitte quante nelle precedenti 18 partite interne contro questa avversaria nella competizione (9V, 6N). Nelle ultime quattro gare tra Udinese e Fiorentina in Serie A sono stati segnati in media 4,5 gol a incontro, per un totale di 18 centri: esattamente il doppio rispetto a quanti le due squadre ne avevano realizzati nelle quattro sfide precedenti (nove). La Fiorentina ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P): tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 18 gare esterne (6N, 10P). Dopo aver perso solo una delle precedenti cinque partite (3V, 1N), l’Udinese è uscita sconfitta in ognuna delle ultime tre gare di Serie A e solo una volta ha registrato almeno quattro ko di fila nel massimo campionato sotto la gestione di Kosta Runjaic (cinque, tra marzo e aprile 2025). 15 dei 24 punti raccolti dalla Fiorentina in questa Serie A sono arrivati nel 2026; inoltre, dopo i successi contro Como e Pisa, la Viola potrebbe vincere tre partite di fila in campionato per la prima volta da gennaio-febbraio 2025. L'Udinese ha ottenuto solo 19 dei 32 punti totali in questa Serie A contro formazioni attualmente nel lato destro della classifica: soltanto cinque squadre hanno fatto peggio; inoltre, solo Hellas Verona (20) e Cagliari (19) hanno subito più reti dei friulani (18, come il Bologna) contro queste avversarie.