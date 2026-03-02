Offerte Sky
Paulo Dybala e Oriana Sabatini genitori: è nata la prima figlia a Roma

foto

Fiocco rosa in casa Dybala-Sabatini: nella mattinata di lunedì 2 marzo è nata la piccola Gia, primogenita della coppia. Il nome è stato scelto dalla showgirl argentina ed è ispirato al personaggio interpretato da Angelina Jolie nel film "Una donna oltre ogni limite"

Giornata indimenticabile per Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Lunedì 2 marzo è nata Gia, primogenita della coppia argentina, venuta al mondo all'Ospedale Gemelli di Roma con qualche giorno di anticipo rispetto alla data prevista dell'11 marzo. A qualche ora dal parto è arrivata anche la prima foto social della piccola, che ha fatto il "pieno" di like e congratulazioni. 

Il Parto al Gemelli e la scelta sul nome della bimba

La bambina, come detto, è nata all'Ospedale Gemelli di Roma. Inizialmente Oriana Sabatini aveva pensato di partorire in Argentina, ma alla fine la coppia ha scelto di restare in Italia per conciliare il lieto evento con gli impegni di Dybala con la Roma. Il nome della piccola Gia è stato scelto dalla mamma ed è ispirato al personaggio interpretato da Angelina Jolie nel film "Una donna oltre ogni limite" del 1998, uno dei preferiti della showgirl argentina. "Il nome è deciso, mi piace da 15 anni. Ho avvisato Paulo di come si sarebbe chiamata, non gliel'ho chiesto", aveva dichiarato Oriana Sabatini in un'intervista al Resumido.

