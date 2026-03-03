Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milan, Gabbia operato per ernia inguinale: un mese di stop

milan

Nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale. L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Matteo sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Il tempo di recupero è di circa un mese

MILAN-INTER, IL DERBY SPIEGATO CON I NUMERI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Gabbia operato per ernia inguinale: 1 mese di stop

milan

Nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e...

Zaniolo: "Devo maturare, l'Italia un obiettivo"

esclusiva

Intervistato da Sky Sport, Nicolò Zaniolo si è aperto, raccontando del suo processo di...

Fiocco rosa in casa Dybala: è nata la figlia Gia

foto

Fiocco rosa in casa Dybala-Sabatini: nella mattinata di lunedì 2 marzo è nata la piccola Gia,...

Dove vedere Udinese-Fiorentina

guida tv

La partita Udinese-Fiorentina della 27^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 2 marzo alle ore...

Dove vedere Pisa-Bologna

guida tv

La partita tra Pisa e Bologna della 27^ giornata di Serie A si gioca lunedì 2 marzo alle 18.30 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE